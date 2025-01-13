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Dünya
AA 13.01.2025 17:30

İsrailli esirin babası: Netanyahu savaş suçlusu

İsrailli esir Nimrod Cohen'in babası Yahuda Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yalnızca Gazze Şeridi'nde değil, İsrail'de de "savaş suçu" işlediğini söyledi.

İsrailli esirin babası: Netanyahu savaş suçlusu
[Fotograf: AA]

İsrail 103 Radyosuna röportaj veren baba Cohen, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'la görüşmek istediğini belirterek, "Ona, Netanyahu'nun sadece Gazze'de savaş suçu işlemekle kalmadığını, aynı zamanda İsrail'de de savaş suçu işlediğini söylemek niyetindeyim. İsrail askerleri, Netanyahu'nun kişisel sebepleri ve (yolsuzluk) yargılaması yüzünden devam eden savaş sebebiyle ölüyor dolayısıyla Netanyahu, İsrail'de de soykırımdan ve savaş suçlarından sorumludur." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye düzenlenen saldırıları "nafile" şeklinde niteleyen Cohen, saldırıların yalnızca daha fazla İsrail askerinin ölümüne sebep olduğunu dile getirdi.

"Netanyahu liderliğindeki hükümeti, İsrail devletine karşı suç işleyen bir hükümet olarak görüyorum." diyen Cohen, İsrail hükümetinin halkı için çalışmadığını kaydetti.

Yahuda Cohen, Başbakan Netanyahu'nun oğlunun geri gelmesini sağlayacak ateşkes ve esir takası anlaşmasını, Refah'a düzenlenen saldırılar öncesinde, geçen yılın ocak ayında yapabileceğini ancak buna yanaşmadığını savundu.

Muhalefet ve esirlerin aileleri Netanyahu'yu, esir takası anlaşması dahil, Hamas'la "savaşı durdurmaya yönelik" bir anlaşma yapılmasını baltalayacak imkansız koşullar dayatarak esirlerden vazgeçmek ve onları Gazze Şeridi'nde ölüme terk etmekle suçluyor.

İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli tutulurken, Hamas'ın elinde ise 99 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.

Hamas, ellerindeki onlarca esirin, İsrail'in rastgele saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı.

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