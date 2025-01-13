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Dünya
AA 13.01.2025 15:51

Japonya’da 6,6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya’da 6,6 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki açıklarında Hyuga Nada Denizi'nde yerel saatle 21.19'da meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem, 36 kilometre derinlikte kaydedildi.

Resmi Kyodo ajansına göre, sarsıntı Miyazaki'nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelindeki eyaletlerde hissedildi.

JMA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada 6,9 olarak açıklanan depremin büyüklüğü 6,6 şeklinde güncellendi.

Açıklamada, depremin ardından herhangi ölü veya yaralı rapor edilmediği aktarıldı.

Son gelişmeyle "mega deprem riskinin" artmadığı belirtilen açıklamaya göre, tsunami uyarısı da kaldırıldı.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

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