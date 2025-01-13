Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yangınlarda ölenlerin sayısına ilişkin güncel verileri açıkladı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı, Eaton'da 16 ve Palisades'te 8 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Açıklamada 16 kişiden haber alınamadığı, bu sayının artabileceği belirtildi.

Rüzgarın daha da şiddetlenmesi bekleniyor

Öte yandan, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakini barınaklara yerleştirildi.

Yetkililer, kayıp ihbarında bulunulabilmesine olanak sağlayan merkezin kurulduğunu ve tahliye edilenlerin evlerinin hasar tespitini yapabilecekleri çevrim içi veri tabanının oluşturulduğunu açıkladı.

Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.