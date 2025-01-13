İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 70 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentine bağlı Deyr İstiya beldesinde pek çok evi bastı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail güçlerinin son günlerde Deyr İstiya beldesine sürekli baskınlar düzenlediği ve beldenin giriş çıkışlarını bariyerlerle kapattığı belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin Deyr İstiya beldesinde aralarında yaşlıların da olduğu yaklaşık 70 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin Selfit kentine bağlı Haris köyünde de bir dükkana baskın yaptığı, Cenin kentinde de Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Filistinlilerin araçlarına taşla saldırarak zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 464 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 89 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 565'e, yaralı sayısının da 109 bin 660'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.