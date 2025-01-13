İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdüğüne dikkati çekildi.

Haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, doğudaki Baalbek'e bağlı Cinta beldesi yakınlarını bombaladığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, istihbarat bilgileri doğrultusunda Lübnan'da Hizbullah'a ait bazı hedefleri hava saldırılarıyla vurdukları ifade edildi.

"Saldırılar öncesinde hedeflerin, İsrail'in iç cephesini ve orduyu tehdit ettiğine dair ateşkes denetleme mekanizmasına bilgi verildiği ancak bunlara karşı bir adım atılmadığı" öne sürülen açıklamada, söz konusu hava saldırıları kapsamında Hizbullah'ın silah kaçakçılığı için Suriye-Lübnan sınır hattında kullandığı güzergahın hedef alındığı kaydedildi.

27 Kasım'da ateşkez anlaşmasıyürürlüğe girmişti

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.