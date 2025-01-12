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Dünya
AA 12.01.2025 22:53

BM, geçiş sürecindeki Suriye halkını desteklemeye hazır olduğunu yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş sürecinde olan Suriye'yi zorluklarla başa çıkma konusunda desteklemeye hazır olduklarını yineledi.

BM, geçiş sürecindeki Suriye halkını desteklemeye hazır olduğunu yineledi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın daveti üzerine Riyad'daki toplantıya katıldığını belirten Pedersen, toplantıda Suriye halkına yönelik güçlü destek mesajını ve bu kritik dönemde Suriye'deki geçici hükümetin yetkililerine yardım etme arzusunu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Pedersen toplantıda, Suriyeliler tarafından yönetilen kapsayıcı ve güvenilir bir geçişe duyulan ihtiyacın, Suriye halkının bu geçişi barışçıl bir şekilde yönetmesi ve ülkelerini yeniden inşa etmesi için gerçek anlamda bir uluslararası taahhüdün vurgulandığını belirterek, "BM'nin, Suriye ve Suriye halkını bu tarihi fırsat ve zorlukla başa çıkmada desteklemeye hazır olduğunu yeniden teyit ettim." ifadelerini kullandı.

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