Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.01.2025 19:22

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, hükümeti kurma görevini UAD Başkanı Selam'a verdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, hükümeti kurma görevini UAD Başkanı Selam'a verdi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Avn, 9 Ocak'ta görevine başlamasının ardından, yeni kabineyi oluşturacak ismin belirlenmesi için Meclis'teki siyasi gruplarla yürüttüğü istişare görüşmelerini tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Anton Şukayr, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Selam'ı Baabda Sarayı'na davet ettiğini bildirdi.

UAD Başkanı Selam'ın halihazırda yurt dışında olduğunu ve yarın ülkeye geleceğini aktaran Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü, istişari görüşmelere katılan 128 milletvekilinden 84'ünün Selam için, 9'unun eski Başbakan Necib Mikati için, 35'inin de çekimser oy kullandığını paylaştı.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen UAD Başkanı Selam kimdir?

UAD Başkanı Nevvaf Selam, 1953 yılında Beyrut'ta dünyaya geldi. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yapan Selam, Birleşmiş Milletler bünyesinde hukuki alanlarda çok sayıda görevde bulundu.

UAD'ye 6 Şubat 2018'de seçilen Selam daha önce 2007 ile 2017 arasında BM'nin New York merkezinde Lübnan Büyükelçisi ve Daimi Temsilciliğini yürüttü.

Selam, BM Güvenlik Konseyinde Lübnan'ın geçici üyeliği döneminde (2010-2011) ülkesini temsil etti.

Ayrıca, Eylül 2012-2013 arasında BM 67. Dönem Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Selam, ülkesinin BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) 2016'da temsilcilik yaptı.

ETİKETLER
Lübnan
Sıradaki Haber
İsrailli esirin babası: Netanyahu savaş suçlusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile görüştü
20:07
SGK, ABB'nin iddialarına ilişkin açıklama yaptı
20:02
Almanya, Ukrayna'ya gelişmiş obüslerin teslimatına başladı
20:00
Myanmar'da heyelan: En az 12 ölü
19:49
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
19:28
"Yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşması yarına ertelendi
Han Yunus'ta yaralı çocuklara palyaçolarla psikososyal destek
Han Yunus'ta yaralı çocuklara palyaçolarla psikososyal destek
FOTO FOKUS
Yerinden çıkan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi: O anlar kamerada
Yerinden çıkan tekerin karşı yöne geçmesini engelledi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ