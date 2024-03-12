İsrail'in saldırdığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin yaraladığı Hüseyin, tedavi için Nablus'taki İhtisas Hastanesine getirildi.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Hüseyin'in cenazesi, Nablus'taki İhtisas Hastanesinden alınarak Tulkerim'deki Sabit Sabit Devlet Hastanesine getirildi.

Haberde, Hüseyin'in, Ürdün sakinlerinden olduğu, Filistin kimliği taşıdığı ve Cenin'in batısındaki Kefirat köyünde yaşadığı aktarıldı.

WAFA'nın bu geceki haberinde, sivil bir araç kullanan İsrail özel kuvvetlerinin, Tulkerim kentinin kuzeyinde bir mağazanın içinde bulunan Filistinli iki gence doğrudan ateş açarak ağır yaraladığı belirtilmişti.

Haberde, saldırıda ağır yaralanan, Cenin kentinin güneyindeki Arrabe köyü sakinlerinden Filistinli genç Muhammed Cafer Mustafa Cebr'in daha sonra hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Tulkerim yakınlarındaki bir mağazada bacağından ağır yaralanan bir kişinin Tulkerim Devlet Hastanesine getirildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Kızılay ekiplerinin mağazada yaralanan diğer kişiye ulaşmasını engellediği belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 427'ye yükselirken, yaklaşık 4 bin 700 kişi yaralandı.