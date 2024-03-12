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Dünya
AA 12.03.2024 05:46

BAE'den 'Gazze'ye acilen insani koridorların açılması' çağrısı

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması için kara, deniz ve hava yoluyla acil ve doğrudan insani koridorların açılması gerektiğini vurguladı.

BAE'den 'Gazze'ye acilen insani koridorların açılması' çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde iki taraf, başta Gazze Şeridi'ndeki insani kriz olmak üzere Orta Doğu bölgesindeki durumla ilgili gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede ayrıca yakın zamanda BAE, GKRY, Avrupa Komisyonu, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İngiltere ve ABD tarafından açıklanan Gazze'ye "insani deniz koridoru" açma girişimi de değerlendirildi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, görüşme sırasında yardımın Gazze Şeridi'ne engelsiz olarak ulaştırılması için kara, deniz ve hava yoluyla acil ve doğrudan insani koridorların açılması gerektiğini vurguladı.

Al Nahyan, bu koridorlar için gerekli korumayı sağlayacak mekanizmaların kolaylaştırılması ve ilgili insani kuruluşların Gazze Şeridi sakinlerinin yaşadığı acıların daha da kötüleşmesini engelleyecek şekilde sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak sağlanması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani krizdeki gelişmeler ele alındı.

Telefon görüşmesinde Al Nahyan, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmanın ve bölgedeki çatışmanın daha da genişlemesinden kaçınmanın önemini vurguladı.

Gazze'ye "insani deniz koridoru" açma girişimi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye insani deniz koridorunun ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortaklığında açılacağını, çalışmaların İsrail ile işbirliğinde yürütüleceğini bildirmişti.

Von der Leyen, "Koridorun açılışına çok yakınız. Ümit ederim bu pazar olur. Bugün ilk pilot operasyonun başlatılacağını görmekten büyük mutluluk duyuyorum." demişti.

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