Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'ta su krizi

Son 10 gündür susuzluğun günlük hayatın parçası haline geldiği 6 milyon nüfuslu Johannesburg, ülkenin ve bölgenin ekonomi kalbi olma özelliğini taşıyor.

Ranburg Su Rezervindeki su pompalama ünitesinin elektrik kesintileri nedeniyle arızalanmasıyla başlayan su krizi, geçen hafta bir başka su ünitesinin yıldırım çarpması sonucu devre dışı kalması ve şehre su taşıyan eskimiş borulardan bazılarının patlamasıyla had safhaya ulaşmış bulunuyor.

Johannesburg Su İdaresi ekipleri, arızaları gidermek için yoğun çalışmalar yürütüyor, ancak su kesintilerinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.