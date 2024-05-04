İsrail'in, olası kara saldırısında sivillerin tahliyesine ilişkin ABD'yi bilgilendirdiği belirtildi

Adları açıklanmayan ABD'li yetkililer, İsrail'in, Refah'a olası kara saldırısında Filistinli sivillerin tahliye planına ilişkin ABD'yi bilgilendirdiğini ifade etti.

Yetkililer, ABD'nin, olası kara saldırısında çok sayıda Filistinli sivilin hayatının riske gireceği noktasında fikrinin değişmediğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada, Refah'a kara saldırısını desteklemediklerini, bunun vereceği zararın kabul edilebilir olmayacağını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesine karşı olduklarını yinelerken, Tel Aviv'den henüz bu yönde bir plan görmediklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri saldırının yapılacağını duyurmuştu.

Amerikan medyasına da yansıyan haberlerde, İsrail'in bir hafta içinde Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonuna" başlayabileceği iddia edilmişti.