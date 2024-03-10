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Dünya
AA 10.03.2024 02:23

İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırdı: 5 ölü, 9 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye yönelik düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırdı: 5 ölü, 9 yaralı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusunun sınır bölgesinde yer alan Hirbet es-Slim beldesinin Ayn Mahallesi'ndeki bir ev, havadan karaya füze ile vurdu.

Saldırıda, 4'ü aynı aileden olan baba, hamile eşi ve 2 çocuğunun yanı sıra 1 kişinin daha öldüğü ifade edildi.

Saldırıda 9 kişinin yaralandığı ve tedavi için yakındaki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.

İsrail'in hedef aldığı evin tamamen yıkıldığı ve çevredeki birçok evin de hasar gördüğü belirtildi.

Lübnan'a düzenlenen saldırılarda 51 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 51'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 236 Hizbullah mensubu, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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