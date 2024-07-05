İsrail'in işkencesi sonucu görme yetisini kaybeden zihinsel engelli Gazzeli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun alıkoyduğu ve hapishanelerde ağır işkencelere maruz bıraktığı Filistinliler, hem fiziksel hem psikolojik pek çok rahatsızlıkla karşı karşıya kalıyor veya hayatını kaybediyor.

İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği operasyon sırasında tutuklanıp hapishanede tutulduktan sonra serbest bırakılan Filistinli Rami Ebu Mustafa, cezaevinde gördüğü işkence sonucu oluşan sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 kurşunla yaralayarak cezaevinde işkence etmesi sonucu görme yetisini tümüyle kaybeden ve organları alınan zihinsel engelli Gazzeli Rami yaklaşık 20 gün önce İsrail ordusu tarafından Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan Filistin tarafına teslim edilmişti.

Askerlerin, Gazze Şeridi'nde alıkoyduktan yaklaşık iki ay sonra serbest bıraktığı Filistinli Ebu Mustafa'nın bazı organlarının bir kısmının alındığı ve gördüğü ağır işkence sonucu görme yetisini kaybettiği ortaya çıkmıştı.

İsrail güçlerinin gözaltında tuttuğu sürede türlü işkenceler yaptığı zihinsel engelli adam, salıverildikten 20 gün sonra dün yaşamını yitirdi.

Rami'nin kardeşi Ahmed, yaptığı açıklamada, kardeşinin serbest bırakıldığında sağlık durumunun çok kötü olduğunu ve Nasır Hastanesinin yoğun bakım servisine kaldırıldığını anlattı.

Ahmed, İsrail güçlerinin 7 kurşunuyla yaralanan kardeşinin, bu saldırılar ve cezaevinde gördüğü ağır işkenceler nedeniyle gözlerinin kör olduğunu ifade etti.

Kardeşi Rami'nin izini bir süre önce kaybettiklerini ve ona bir daha ulaşamadıklarını ifade eden Ahmed, "Yaklaşık 20 gün önce kardeşimin Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesinde olduğuna dair bir telefon aldık. Ağır yaralı olarak İsrail cezaevinden salıverilmişti. Görme yetisini tümüyle kaybetmişti." ifadelerini kullandı.

Rami'nin sağlık durumunun, tutukluluk süresince maruz kaldığı ağır işkencenin boyutunu gözler önüne serdiğine dikkati çeken Ahmed, şunları anlattı:

"Kardeşimin biri kafasından 5'i karnından biri ise sağ ayağından olmak üzere vücuduna 7 kurşun isabet etmişti. Zaten zihinsel engelli olan Rami, sağlık durumu çok kötü olduğu için bizi tanımadı."

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğünü ifade eden Ahmed, yakıtın tükenmesi sonucu hastanedeki elektrik kesintileri nedeniyle ağır yaralı kardeşinin durumunun daha kötüye gittiğini ve hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Ahmed, kardeşinin ağır işkence sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirterek, uluslararası topluma İsrail'in işlediği suçlardan yargılanması için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi doktorlarından Hasan es-Saidi, 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rami'nin pek çok yerinden yaralandığını, vücudunda çok sayıda kurşun izi ve karnında da çok sayıda dikiş olduğunu aktararak "Rami Ebu Mustafa'ya alıkonulmadan önce 7 el ateş açıldı, karaciğer ve dalak gibi bazı organlarının bir kısmı alındı" demişti.

Rami'nin acınacak bir halde hastaneye getirildiğini vurgulayan Saidi, "İsrail askerlerince ağır bir şekilde darbedildiği için görme yetisini kaybetti, idrarını tutamıyor, hareket edemiyor, konuşamıyor, kim olduğunu ve nerede olduğunu bilmiyor" diye konuşmuştu.

Saidi, Ebu Mustafa'nın, tıbbi imkansızlıklar nedeniyle Gazze'de tedavi olmasının mümkün olmadığını ve yurt dışına çıkması gerektiğini kaydetmişti.

Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başlamıştı.

Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledilmişti.

Filistinli esirler ağır işkencelere maruz kalıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bunlardan az bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin, "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle yayımladığı ortak raporda, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, "açlık, aşağılanma, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kaldığı" kaydedilmişti.