Parçalı Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.07.2024 21:44

Hamas, Gazze'de Filistin iradesini hiçe sayan projeleri reddettiğini açıkladı

Hamas, Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda Filistin yönetimini devre dışı bırakmayı amaçlayan plan ve önerileri kabul etmediğini duyurdu.

Hamas, Gazze'de Filistin iradesini hiçe sayan projeleri reddettiğini açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin Filistin iradesini devre dışı bırakmayı amaçlayan her türlü plan, proje ya da önerinin yanı sıra yabancı güçlerin herhangi bir isim veya gerekçeyle Gazze Şeridi'ne girme planlarını destekleyen pozisyonları reddettiğimizi vurguluyoruz" denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Bu faşist saldırganlığın yenilgiye uğratılmasının ardından Gazze Şeridi'nin idaresi tamamen Filistinlilere ait bir mesele olup her kesimden Filistin halkının üzerinde mutabık kalacağı bir konudur.

Filistin halkı, kendi özgürlük ve kaderini tayin hakkına dayanan ilkelerinden sapacak herhangi bir vesayet, dış çözüm veya denklemin dayatılmasına izin vermeyecektir."

Açıklamada, ayrıca Arap ve İslam ülkelerine "Filistin halkına yönelik Siyonist soykırım savaşını durdurmaları için baskı yapmaları ve topraklarındaki varlıklarını savunacakları savaşta onlara her türlü destek ve yardımı sağlamaları" çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
Gazze Hamas
Sıradaki Haber
İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:14
Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 19 ev ve iş yerini su bastı
22:11
Amasya'da sağanak ve dolu hasara yol açtı
22:07
Minibüsle otomobil çarpıştı:1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
21:48
BM, İsrail-Lübnan sınırında kapsamlı savaşa karşı uyararak, itidal çağrısı yaptı
21:44
İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı
21:41
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 6 bin 588 lira ceza
Bilecik'te birçok etkinliği içinde barındıran "Gölpark Fest" başladı
Bilecik'te birçok etkinliği içinde barındıran "Gölpark Fest" başladı
FOTO FOKUS
Motokuryeye çarpıp kaçtı, 2,5 aydır aranıyor
Motokuryeye çarpıp kaçtı, 2,5 aydır aranıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ