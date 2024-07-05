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Dünya
AA 05.07.2024 18:35

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar'ın ziyaretinin, yarınki zirvenin gündeminde yer alan konuların müzakeresi açısından önemli olduğu, Türk dünyasının gelişimine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, Tatar'ın kendisini zirveye davet eden Aliyev'e teşekkür ettiği ve yarın imzalanacak Karabağ Deklarasyonunun önemine değindiği vurgulandı.

KKTC'nin, TDT'nin 2022'de Semerkant'taki toplantısında teşkilata gözlemci üye olarak kabul edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Tatar'ın, Aliyev ve ülkesinin kendilerine verdiği destek için teşekkür ettiği ifade edildi.

Tatar, Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC Dostluk Grubu kurulmasına dikkati çekerek, KKTC'de de keyifle Azerbaycan Kültür Günleri yaptıklarını paylaştı.

Aliyev ve Tatar'ın, iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

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