Parçalı Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.07.2024 21:41

İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı

İngiltere Kralı 3. Charles tarafından bugün Başbakan olarak görevlendirilen Keir Starmer, ana muhalefetteyken gölge kabinede bulundurduğu isimleri bakanlık görevine getirmeye başladı.

İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Starmer'ın Başbakanlık görevine gelmesinin ardından kabinede yer alacak isimler birer birer Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya çağrılmaya başlandı.

Bakanlık görevine getirilen isimlerle ilgili açıklamalar Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yapılan açıklamalara göre Starmer'ın ana muhalefetteyken gölge kabinede bulundurduğu isimler, sorumlu oldukları alanlarda bakanlık görevlerine getirildi.

Buna göre Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığına Angela Rayner, Dışişleri Bakanlığına David Lammy, İçişleri Bakanlığına ise Yvette Cooper getirildi.

Starmer, Savunma Bakanlığına John Healey, Adalet Bakanlığına Shabana Mahmood, Sağlık Bakalığına Wes Streeting, Çalışma Bakanlığına Liz Kendall, Eğitim Bakanlığına ise Bridget Phillipson'ı seçti.

Rachel Reeves, ülkede Maliye Bakanlığına getirilen ilk kadın olurken eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband, Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı olarak görevlendirildi.

İngiltere Kralı'nın şahsi mülkü olan Lancaster Dükalığının yönetimi ise yine bu alanda gölge bakan olarak görev yapan tecrübeli siyasetçi Pat McFadden'a emanet edildi.

Açıklanan isimlerin tamamının görev aldıkları alanlarda gölge bakan olması dikkati çekti.

Gölge kabine

İngiltere'de ana muhalefet partisince üyelerden oluşturulan ve hükümetteki bakanların çalışmalarını denetleyip alternatif politikalar üreten milletvekili topluluğuna gölge kabine adı veriliyor.

Gölge kabine üyeleri, kendi partileri iktidar olduğunda hangi politikaları izleyeceklerini, iktidarın attığı adıma karşı hangi adımı atacaklarını topluma açıklıyor.

Bir kuralı olmasa da ana muhalefet partileri iktidara geldiklerinde bakan tercihlerini büyük oranda gölge kabine üyelerinden yana kullanıyor.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Aliyev ve Fidan, Ermenistan'la ilişkileri müzakere etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:14
Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 19 ev ve iş yerini su bastı
22:11
Amasya'da sağanak ve dolu hasara yol açtı
22:07
Minibüsle otomobil çarpıştı:1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
21:48
BM, İsrail-Lübnan sınırında kapsamlı savaşa karşı uyararak, itidal çağrısı yaptı
21:46
Hamas, Gazze'de Filistin iradesini hiçe sayan projeleri reddettiğini açıkladı
21:41
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 6 bin 588 lira ceza
Bilecik'te birçok etkinliği içinde barındıran "Gölpark Fest" başladı
Bilecik'te birçok etkinliği içinde barındıran "Gölpark Fest" başladı
FOTO FOKUS
Motokuryeye çarpıp kaçtı, 2,5 aydır aranıyor
Motokuryeye çarpıp kaçtı, 2,5 aydır aranıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ