Parçalı Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.07.2024 21:46

BM, İsrail-Lübnan sınırında kapsamlı savaşa karşı uyararak, itidal çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan-İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat"ta artan gerginlikten derin endişe duyduğunu belirterek, itidal çağrısında bulundu.

BM, İsrail-Lübnan sınırında kapsamlı savaşa karşı uyararak, itidal çağrısı yaptı
[Fotoğraf Arşiv : REU]

BM Sözcülük Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bölgede gerginliğin artmasının engellenmesi gerektiğine işaret edilerek, yanlış bir hesaplamanın ani bir şekilde bölgesel patlamaya yol açabileceği vurgulandı.

"BM, Mavi Hat'ta artan gerginlikten derin endişe duyuyor. Dün karşılıklı gerçekleşen mübadele, kapsamlı savaş riskini artırıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, itidal çağrısı yapıldı.

Açıklamada, diplomatik çözümün tek seçenek olduğunun altı çizilirken, tarafların çatışmaya son vermeleri ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararını uygulamaları talep edildi.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 358

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Hamas, Gazze'de Filistin iradesini hiçe sayan projeleri reddettiğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:14
Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle 19 ev ve iş yerini su bastı
22:11
Amasya'da sağanak ve dolu hasara yol açtı
22:07
Minibüsle otomobil çarpıştı:1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
21:46
Hamas, Gazze'de Filistin iradesini hiçe sayan projeleri reddettiğini açıkladı
21:44
İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı
21:41
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 6 bin 588 lira ceza
Bilecik'te birçok etkinliği içinde barındıran "Gölpark Fest" başladı
Bilecik'te birçok etkinliği içinde barındıran "Gölpark Fest" başladı
FOTO FOKUS
Motokuryeye çarpıp kaçtı, 2,5 aydır aranıyor
Motokuryeye çarpıp kaçtı, 2,5 aydır aranıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ