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Dünya
AA 29.01.2024 18:54

İsrail'in Hamas ile yeni esir takası anlaşmasını kabul ettiği iddiası

İsrail'in, yeni bir esir takası için önerilen mutabakatı kabul ettiği, Hamas tarafının cevabının beklendiği öne sürüldü.

İsrail'in Hamas ile yeni esir takası anlaşmasını kabul ettiği iddiası
[Fotograf: AA]

"Sky News Arabia" haber sitesine göre Fransa'nın başkenti Paris'te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer esir takasına ilişkin görüşme yaptı.

Habere göre, İsrail aracı ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın esir takası için önerdiği mutabakatı kabul etti. Öneri bugün Hamas'a da iletildi ve Filistinli direniş grubunun cevabı bekleniyor.

Tarafların öneriyi kabul etmesi halinde Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılacağı İsrail'in ise bölgeye yönelik saldırılarına aşamalı olarak ara vereceği iddia edildi.

Mutabakat sağlanırsa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ne kadar ara vereceğine ilişkin detay verilmezken daha önce İsrail ve uluslararası basında çıkan haberlerde bu sürenin 2 ila 4 ay arası olabileceği yazılmıştı.

Habere göre, tarafların mutabakatı kabul etmesi halinde İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin verecek.

İsrail ve Hamas'tan açıklama yok

Tel Aviv yönetimi ve Hamas ise henüz söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek üzere dün Paris'te bir araya gelmişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Paris'teki görüşmenin yapıcı geçtiği ancak taraflar arasında önemli farklar olduğu belirtilmişti.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

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