Açık 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2023 04:37

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü. Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlenen saldırılar sonucu yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor
[Fotograf: AFP]

Kentteki sivil yerleşim yerlerine savaş uçaklarının düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.

Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

Hava saldırısına maruz kalan evin çevresindeki diğer evlerde de büyük hasar meydana geldi, çok sayıda yaralanan oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin Karaman ve Naayma caddelerindeki evleri hedef alan 20'den fazla hava saldırısında da onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 120 hedefi vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 120 hedefi vurduğunu duyurdu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı.

Kentin orta kesimlerindeki Yermuk Camisi yakınında bir ev de isabet aldı.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roketli saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:34
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
06:27
Beyoğlu'nda 6 katlı binada çatı yangını
06:23
Fransa'nın Korsika Adası'nda çok sayıda patlama meydana geldi
05:24
İzmir açıklarında 197 düzensiz göçmen yakalandı
05:54
Gazze'den yapılan saldırılarda 2 bin 315 İsrailli yaralandı
05:37
Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roketli saldırı
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı
İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ