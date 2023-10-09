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Dünya
AA 09.10.2023 02:20

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roketli saldırı

Abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roketli saldırı
[Fotograf: AA]

Kassam Tugayları, Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi.

İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı
İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Askalan'ın roketlerle vurulduğunu belirtti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde "Büyük Tel Aviv"i de içine alan bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.

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İsrail Kanal 12 Televizyonu da Gazze'den Askalan'a çok sayıda roket atıldığını doğruladı. Yediot Ahranot gazetesi ise Gazze'den atılan bir roketin Askalan'da bir binaya isabet ettiğini geçti.

İsrail tarafı, Ben Gurion'a yapılan saldırıyı ve roketlerin havaalanına isabet edip etmediğini henüz doğrulamadı.

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