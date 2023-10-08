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Dünya
AA 08.10.2023 21:20

Filistin hükümeti:İsrail'in saldırılarında 78'i çocuk 413 kişi öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 78'i çocuk 413 kişi öldü, 2 bin 300 kişi yaralandı.

Filistin hükümeti:İsrail'in saldırılarında 78'i çocuk 413 kişi öldü
[Fotograf: AA]

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