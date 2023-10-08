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Dünya
İHA 08.10.2023 23:38

Afganistan’daki deprem can kaybı 2 bin 400’e yükseldi

Afganistan Afet Yönetimi Bakanlığı, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 400’e yükseldiğini açıkladı.

Afganistan’daki deprem can kaybı 2 bin 400’e yükseldi
[Fotograf: AFP]

Afganistan'ın Herat eyaletinde dün meydana gelen depremde can kaybı artıyor. Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Janan Saiq yaptığı açıklamada, deprem felaketinden hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 400’e yükseldiği duyurdu.

Saiq ayrıca, daha önce 9 bin 240 kişi olarak açıklanan yaralı sayısını revize ederek, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Depremin vurduğu köylerde arama-kurtarma operasyonları devam ederken, yaklaşık bin 200 kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Afganistan’ın Zindajan bölgesinde dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem 13 köyde büyük yıkımlara yol açmış, bin 320 ev tamamen yıkılmıştı. 

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