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Dünya
AA 08.10.2023 23:10

'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler yayınladı.

Gazze Şeridi’nden İsrail’e füze saldırılarına devam eden Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail topraklarında karadan düzenledikleri ‘Aksa Tufanı'na ait yeni görüntüleri paylaştı.

'Aksa Tufanı' adlı operasyona karşı İsrail ordusu savaş durumuna geçti. İsrail savaş uçakları Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu.

Beyt Hanun beldesi ile Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binalar hedef alındı. Saldırılarda 159 konut yıkıldı, 1200'den fazla konut hasar gördü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor

'Savaş hali' ilan edildi

İsrail'de Netanyahu hükümeti ülkede savaş hali ilan edildiğini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın saldırılarında ölen İsrailli asker sayısı da 50'yi aştı. İsrail, Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki sivilleri tahliye etti.

İsrail medyası 750 İsraillinin de kaybolduğunu açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise esir alınan İsraillilerin sayısının, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun düşündüğünden "kat kat daha fazla" olduğu belirtildi. Esirler arasında üst düzey komutanların olduğuna dikkat çekildi.

Batı Şeria'da da tansiyon yüksek

Batı Şeria'da da tansiyon yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın farklı noktalarında biri çocuk 9 Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü açıkladı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu olaylar çıktı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu olaylar çıktı

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail'e yönelik roketli saldırı düzenledi. İsrail, saldırıya karşılık Lübnan'ın güneyindeki bazı hedefleri topçu atışıyla vurdu. Çatışmalar sürüyor.

Bölgede yükselen tansiyon Biden yönetimini de harekete geçirdi. Savunma Bakanı Llyod Austin, Gerald Ford Uçak Gemisi'nin ve uçak gemisine eşlik edecek kruvazör ve destroyerlerin Doğu Akdeniz'e hareket emrini verdi.

ABD'nin İsrail'e "ek yardımı" yola çıktı
ABD'nin İsrail'e "ek yardımı" yola çıktı

Washington, İsrail savunma güçlerine hızlı bir şekilde mühimmat ve ek ekipman da sağlayacak 

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'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler
'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler
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