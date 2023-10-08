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Dünya
AA 08.10.2023 22:37

Dünya Gıda Programı, İsrail ve Filistin'deki durumun "hızla kötüleşmesinden" kaygılı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail ve Filistin'deki durumun hızla kötüleşmesinden ve bu çatışmanın bölgedeki halklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Dünya Gıda Programı, İsrail ve Filistin'deki durumun "hızla kötüleşmesinden" kaygılı
[Fotograf: AA]

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşu WFP'den Filistin ve İsrail arasındaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "WFP, İsrail ve Filistin'de hızla kötüye giden durumdan ve bu çatışmanın halklar üzerindeki etkisinden derin endişe duymaktadır. Çatışmalar yoğunlaştıkça, savunmasız çocuklar ve aileler de olmak üzere sivil halk, gıda dağıtım ağlarının kesintiye ve gıda üretiminin de çatışmalar nedeniyle sekteye uğramasıyla temel gıda kaynaklarına erişimde artan zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

WFP açıklamasında insani erişim için de çağrıda bulunularak, "WFP, tüm tarafları, etkilenen bölgelere güvenli ve engelsiz insan erişim sağlanmasına, insani hukuk ilkelerini desteklemeye, gıdaya erişimin sağlanması da dahil olmak üzere sivillerin hayatlarını ve refahını korumak için gerekli her türlü önlemi almaya çağırıyor." ifadesi yer aldı.

WFP'nin koşullar izin verdiğinde yerinden edilmiş veya sığınaklarda bulunan kişilere önceden gönderilmiş gıda stoklarıyla hızlı şekilde müdahale etmeye ve ayrıca savunmasız kişilere düzenli gıda ve nakit tabanlı yardımını yeniden başlatmaya hazır olduğu da belirtildi.

Açıklamada, Filistin'in etkilenen bölgelerindeki dükkanlarda bir aylık gıda stoku bulunduğu belirtilirken, ancak uzun sürecek bir çatışma korkusuyla stokların hızla tükenme riski bulunduğuna da dikkat çekildi.

Ayrıca bölgede sık sık elektrik kesintisi yaşanmasının gıdaların bozulma tehlikesine yol açabileceği de ifade edildi.

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