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Dünya
AA 08.10.2023 22:43

Almanya'da ilk kez "Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi" açıldı

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), başlattığı yeni bir projeyle ilk kez Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi açtı.

Almanya'da ilk kez "Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi" açıldı

Hamburg'daki Bergedorf DİTİB Kocatepe Camisi'nde düzenlenen etkinlikle, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi tanıtıldı.

Projeyi başarıyla bitiren yurt dışındaki öğrencilere yoğunlaştırılmış ders programıyla 3 yıl sonunda Türkiye'deki lise diplomalarıyla eşdeğer sayılan diploma verilecek.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, etkinliğe katılan gençlere hitaben, "Gençlerimiz, Peygamber Efendimiz’in rahmet iklimini bu toplumda yeşertecek olan ve size bakıldığı zaman onun rahmetinin, İslam'ın hoşgörüsünün hissedileceği nesillerimizsiniz. Sizler, bizim geleceğimiz olacaksınız." ifadesini kullandı.

DİTİB Hamburg-Schleswig Holstein Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, Kuzey Almanya’da yaşayan gençlerden gelen yoğun talepler üzerine bu programı başlattıklarını söyledi.

Dikeç, programla ilgili şunları kaydetti:

"Programda kız ve erkek öğrenciler Arapça, hadis, Kur’an-ı Kerim, tefsir ve hitabet dersleriyle birlikte alan dersleri görecek. Dersler, DİTİB'e bağlı Bergedorf Kocatepe Camisi ile Pinneberg Yeni Cami'de uzman eğitmenlerce sadece hafta sonları yüz yüze verilecek. Eğitim, daha çok 15-25 yaş aralığını kapsayacak.

9, 10, 11 ve 12. sınıfları kapsayan 4 yıllık eğitim süreci, yurt dışındaki öğrenciler için yoğunlaştırılmış programla 3 yılda tamamlanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Türkiye'deki lise diplomalarıyla eşdeğer sayılan geçerli diploma verilecek."

"Gençlerimizin, Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacağına inanıyorum"

Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara da programa ilk kez ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, projenin Türk ve Alman toplumuna katkı sunacağını dile getirdi. Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Türkçeyi hem Almancayı çok iyi konuşan, yaşadığı toplumu tanıyan, Almanya’daki ve Türkiye’deki ilahiyat fakülteleriyle eğitimlerini yüksek öğretimle taçlandıracak gençlerimizin, Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacağına inanıyorum. Hem yaşadığı toplumu bilmeleri hem burada yetişmiş olmaları hasebiyle dini değerlerimize sahip çıkarak, kalıcı olduğu toplumda maddi ve manevi anlamda hizmet edecek gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum."

Tören, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde eğitime yeni başlayan öğrencilere kitapların dağıtımıyla sona erdi.

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