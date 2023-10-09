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Dünya
AA 09.10.2023 00:25

İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

Hamas'ın 'Aksa Tufanı' adlı operasyonuna karşı İsrail ordusu savaş durumuna geçti. İsrail savaş uçakları Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu.

Gazze'deki direniş grupları da roketlerle karşılık verdi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Dünden bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 78'i çocuk 41'i kadın 413 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 300 kişi de yaralandı. 

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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