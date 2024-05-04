Parçalı Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.05.2024 11:34

İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 211. gününde sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze kentinin es-Saftavi bölgesinde "el-Havrani" ailesine ait evi bombaladığı aktarılan haberde, söz konusu evin enkazından 3 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze kentinin güney kesiminden de şiddetli patlama ve silah seslerinin duyulduğu vurgulanan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ni onlarca roketle hedef alması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail savaş uçaklarının da kentin Aclin, Tel el-Heva ve Şeyh Rıdvan bölgelerindeki 3 evi bombaladığı paylaşılan haberde, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın hem savaş uçaklarının bombardımanı hem de topçu atışlarla hedef alındığı belirtildi.

Haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde hava saldırısının düzenlendiği bir evden 2 sivilin cansız bedeni ile 5 yaralının çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine de hava saldırısı düzenlediği bildirilen haberde, Refah kentinde "Ebu Ayneyn" ailesine ait evin bombalanması sonucu biri çocuk 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de çürümeye yüz tutmuş 7 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

ETİKETLER
İsrail Ordu Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'in, olası kara saldırısında sivillerin tahliyesine ilişkin ABD'yi bilgilendirdiği belirtildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
Türk Kızılay geçen yıl 776 bin 312 kişiye ilk yardım eğitimi verdi
12:10
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
12:02
Türkiye'de en çok araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyor
11:49
ABD'li Senatör Sanders: Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencileri destekliyorum
11:44
İsrail güçleri Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlinin cesedine ambulansı yaklaştırmadı
11:37
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Karabet Geçidi'nde mevsimler arası yolculuk
Karabet Geçidi'nde mevsimler arası yolculuk
FOTO FOKUS
Çalıntı kamyonetlerle konvoy yaptılar
Çalıntı kamyonetlerle konvoy yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ