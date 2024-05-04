İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 211. gününde sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze kentinin es-Saftavi bölgesinde "el-Havrani" ailesine ait evi bombaladığı aktarılan haberde, söz konusu evin enkazından 3 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze kentinin güney kesiminden de şiddetli patlama ve silah seslerinin duyulduğu vurgulanan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ni onlarca roketle hedef alması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail savaş uçaklarının da kentin Aclin, Tel el-Heva ve Şeyh Rıdvan bölgelerindeki 3 evi bombaladığı paylaşılan haberde, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın hem savaş uçaklarının bombardımanı hem de topçu atışlarla hedef alındığı belirtildi.

Haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde hava saldırısının düzenlendiği bir evden 2 sivilin cansız bedeni ile 5 yaralının çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine de hava saldırısı düzenlediği bildirilen haberde, Refah kentinde "Ebu Ayneyn" ailesine ait evin bombalanması sonucu biri çocuk 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de çürümeye yüz tutmuş 7 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.