İsrail'in, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 3 gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda, Aksa Televizyonu Dijital Medya Departmanı Başkanı Said Rıdvan, Sened Haber Ajansında çalışan Hamza Ebu Silmiyye ve Kudüs Vakfında gazeteci olarak çalışan Hanin Mahmud Barud'un hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazetecilerin ölümüyle, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 180'e yükseldi.

İsrail'in, Filistinli gazetecileri hedef alması ve öldürmesinin kınandığı açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlarına İsrail'i caydırma, işlediği bu suçlardan ötürü onu uluslararası mahkemelerde kovuşturma ve soykırımı ile Filistinli gazetecilere yönelik cinayetleri durdurması için baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Filistin haber ajansı WAFA ise 3 gazetecinin, İsrail savaş uçaklarının bugün Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı "Esma" okuluna düzenlediği saldırıda öldürüldükleri bilgisini geçti.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.