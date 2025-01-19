Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2025 17:17

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas kazandı

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, savaşın bittiğini, Hamas'ın kazandığını ve İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellediğini söyledi.

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas kazandı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından "Maariv" gazetesine değerlendirmelerde bulunan Eiland, "Hamas kazandı, sadece hedeflerine ulaşmakla kalmadı, hedeflerimize ulaşmamızı da engelledi." dedi.

Eiland, "Savaş sona erdi ve devam etmeyecek. Bu savaş İsrail'in Gazze'deki sefil başarısızlığıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin kuzeyindeki sıkı kuşatma ve buradaki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"nın fikir babası kabul edilen Eiland, şunları kaydetti:

"Bu savaş çok basit bir nedenden dolayı bir başarısızlıktır; kendi bakış açısına göre Hamas, yalnızca İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başarmakla kalmadı aynı zamanda hedeflerine ulaşarak kazandı ve (Gazze'de) yönetimi elinde tuttu."

Gazze'de ateşkes başladı
Gazze'de ateşkes başladı

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrailli bakandan "Gazze'de savaşılmazsa hükümeti düşüreceğim" tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
Hamas, 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç'a teslim etti
18:22
Türkiye, Ermenistan'ın 2 suçluyu iadesini takdirle karşıladı
18:03
İsrail basını: Gazze'deki kadın esirlerin Kızılhaç'a nakil süreci başladı
17:31
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
17:51
Seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
17:16
İsrailli bakandan "Gazze'de savaşılmazsa hükümeti düşüreceğim" tehdidi
43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali yapıldı
43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali yapıldı
FOTO FOKUS
Hamas, 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç'a teslim etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ