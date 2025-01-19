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Dünya
AA 19.01.2025 14:12

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, yardım tırları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariye" kanalında yayınlanan habere göre, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen insani yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladı.

Filistin kaynakları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan 95 tırın Gazze'ye giriş için ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini aktarmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti.

Gazze'de ateşkes başladı
Gazze'de ateşkes başladı

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

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