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Dünya
AA 19.01.2025 13:16

Katil İsrail'in Gazze'ye bu sabah düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 24'e çıktı

İsrail ordusunun bu sabah, ateşkes belirsizliği sürerken, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye bu sabah düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 24'e çıktı
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda 5, Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkes belirsizliği devam ederken, İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'de ateşkes başladı
Gazze'de ateşkes başladı

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

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