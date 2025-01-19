UNRWA: 4 bin tır dolusu yardım Gazze'ye girmeyi bekliyor

UNRWA'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye girmek için bekleyen tırların yarısı gıda ve un taşıyor.

Açıklamaya göre, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini yardım konvoylarına yönelik saldırıların ateşkes sonrasında yardımlar girmeye başlayınca azalacağını söyledi.