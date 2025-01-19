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Dünya
AA 19.01.2025 13:23

UNRWA: 4 bin tır dolusu yardım Gazze'ye girmeyi bekliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımı Gazze Şeridi'ne girmek için hazır bekliyor.

UNRWA: 4 bin tır dolusu yardım Gazze'ye girmeyi bekliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

UNRWA'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye girmek için bekleyen tırların yarısı gıda ve un taşıyor.

Açıklamaya göre, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini yardım konvoylarına yönelik saldırıların ateşkes sonrasında yardımlar girmeye başlayınca azalacağını söyledi.

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