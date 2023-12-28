İsrail'in 10 gün önce Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli kurtarılamadı

Filistin Sağlık Bakanlığı, 10 gün önce Nablus'a düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Tarık eş-Şahşir'in bugün öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 314 oldu.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı kentlerinde düzenlediği baskında 16 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece boyu düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürmüş, 14 kişiyi de yaralamıştı.