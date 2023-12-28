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Dünya
AA 28.12.2023 12:00

BM'den İsrail'e "Batı Şeria" uyarısı

BM, Batı Şeria'daki insani durumun "kötüye gittiğini" belirterek, İsrail'e Filistinlilere yönelik "hukuku hiçe sayan öldürmelerini durdurma" çağrısında bulundu.

BM'den İsrail'e "Batı Şeria" uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

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