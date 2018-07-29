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İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale

İsrail, 7 gün önce İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu gemilerini Ashdod Limanı'na çekiyor.

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İsrailden Özgürlük Filosuna müdahale

İsrail Deniz Kuvvetleri, 15 ülkeden 36 aktivistin bulunduğu 5’inci Özgürlük Filosu'na müdahale etti.

Gazze'de Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Ulusal Hareketi, filodaki 3 geminin İsrail güçlerince Ashdod Limanı'na götürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta İsveç ve Norveç'ten yola çıkan Özgürlük Filo'su son olarak İtalya'nın Sicilya adasına uğramış oradan da rotasını Gazze'ye çevirmişti.

Özgürlük Filosu, Gazze ablukasıyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: özgürlük filosu, israil
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