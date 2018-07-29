Irak'ta Elektrik Bakanı görevden uzaklaştırıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi, hakkındaki soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırdı.
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