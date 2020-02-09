Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'den Gazze'nin 2 noktasına tank atışı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 2 noktayı tank atışıyla vurdu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'in güneyine roket atıldı.
Roket yerleşim yerlerinin dışına düşerken mal ve can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusu, misilleme olarak tank atışıyla Gazze'de Kassam Tugayları'na ait 2 noktayı vurdu.
Filistin makamlarından İsrail saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.
Etiketler: İzzeddin el-Kassam Tugayları israil hamas gazzeSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 01:08
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