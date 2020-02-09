Güney Kore'de yaşayan Jang Ji-sung isimli kadının 7 yaşındaki kızı Nayeon, geçirdiği bir hastalık sonrası 2016'da hayatını kaybetti.

Sanal gerçeklik projeleri yapan bir firma ise 8 aylık bir çalışma ile ölen kızın görüntüsünü oluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Anne ve kızının daha önce gittikleri bir parkın sanal gerçekliğini de hazırlayan firma, aileyi stüdyoya davet etti. Stüdyoya gelen anneye sanal gerçeklik gözlüğü verildi, eşi ve diğer kızı ise teknik ekip ile birlikte süreci izledi. Annenin kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.