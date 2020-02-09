Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sanal gerçeklikle ölen kızını gören Güney Koreli anne
Güney Kore'de, 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik teknolojisi kullanıldı. Kızının sanal görüntüsü oluşturuldu, anne ise gözyaşlarını tutamadı.
Güney Kore'de yaşayan Jang Ji-sung isimli kadının 7 yaşındaki kızı Nayeon, geçirdiği bir hastalık sonrası 2016'da hayatını kaybetti.
Sanal gerçeklik projeleri yapan bir firma ise 8 aylık bir çalışma ile ölen kızın görüntüsünü oluşturdu.
[Fotoğraf: DHA]
Anne ve kızının daha önce gittikleri bir parkın sanal gerçekliğini de hazırlayan firma, aileyi stüdyoya davet etti. Stüdyoya gelen anneye sanal gerçeklik gözlüğü verildi, eşi ve diğer kızı ise teknik ekip ile birlikte süreci izledi. Annenin kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
Etiketler: sanal görüntü sanal gerçeklik teknolojisi güney koreSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 00:16
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