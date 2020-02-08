Hindistan'da birlik toprağı statüsündeki Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nin 70 sandalyeli yasama meclisinin belirleneceği seçimde 14,6 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

Seçimin iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) ile halen bölge meclisinde çoğunluğa sahip Aam Aadmi (Sıradan Halkın Partisi) arasında geçmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Seçim, geçen yıl yapılan genel seçimlerde büyük çoğunlukla yeniden iktidara gelen Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki BJP'nin son dönemde izlediği Hindu milliyetçisi politikalar için referandum niteliğinde olacak.

[Fotoğraf: AA]

Modi ve BJP, geçen yıl aralık ayında, Vatandaşlık Yasası'nda yaptığı değişiklikle Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlığa geçişini kolaylaştırırken, Müslüman göçmenleri düzenleme dışı bırakmıştı.

Değişikliğin dışlayıcı içeriği, ülkede yaşayan Müslüman nüfusun ve muhalefetin tepkisine yol açmış, ülkenin farklı bölgelerinde kitlesel protesto gösterileri düzenlenmişti.