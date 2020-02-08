Thomas Kemmerich, yaptığı açıklamada, başbakanlıktan istifa ettiğini, çarşamba günü getirildiği bu görev dolayısıyla aldığı maaşı Almanya Thüringen eyaletinin hazinesine ödeyeceğini belirtti.

Kemmerich, çarşamba günü eyalet meclisinde başbakan seçilmiş, ertesi gün de gelen tepkiler üzerine görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Seçimlerin yenilenmesi isteniyor

Bugün Berlin'de federal düzeyde hükümeti oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) liderleri Başbakan Angela Merkel başkanlığında Thüringen'deki gelişmeleri görüşmek için toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, Thüringen'de önce yeni bir başbakan seçilmesi ve ardından süratle eyalet meclisi seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, Thüringen'de başbakanın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin oylarıyla ortaya çıkan çoğunlukla seçilmesi "affedilemez bir süreç" olarak nitelendirildi.

Doğu eyaletlerinden sorumlu müsteşar görevden ayrıldı

Bu arada, Başbakan Merkel'in isteğiyle Alman hükümetinin doğu eyaletlerinden sorumlu müsteşarı Christian Hirte de görevden ayrıldı.

CDU Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkan Yardımcısı da olan Hirte, yaptığı açıklamada, Merkel'in kendisine artık daha fazla doğu eyaletlerinden sorumlu olamayacağını söylediğini, görevden alınmasını talep ettiğini belirtti.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Ekim ayında yapılan Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde Sol Parti 29, AfD 22, CDU 21, SPD 8, Yeşiller ve FDP de 5'er milletvekili çıkarmıştı.

CDU, Sol Parti ve AfD ile Sol Parti, Yeşiller ve SPD de AfD ile koalisyon yapmayacağını açıklamıştı.

Partiler arası yoğun görüşmelerden sonra çarşamba günü Thüringen Eyalet Meclisi'nde yapılan seçimin üçüncü turunda, 5 milletvekiline sahip FDP'den Kemmerich, 90 milletvekilinden 45'inin oyunu alarak Başbakan seçilmişti.

Yeşiller ve SPD'nin desteğini alan diğer aday Sol Partili Bodo Ramelow 44 oy alırken, bir milletvekili de çekimser kalmıştı.

AfD'nin adayı Christoph Kindervater'e oy çıkmayan seçimde, CDU ve AfD milletvekilleri Kemmerich'i desteklemişti.

Kemmerich'in AfD'nin oylarıyla seçilmesine ülkede büyük tepki gösterilmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da ilk kez bir eyalet başbakanı, aşırı sağcı bir partinin oylarıyla seçilmişti.