İsrail Filistin'in Cenin şehrinin merkezine girdi.

Gece yarısı gerçekleşen baskında İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı.

İsrail güçleri, çatışmada bir Filistinliyi öldürdü.

İslami Cihad lideri gözaltında

İsrail ordusunun Filistin İslami Cihad hareketi lideri Bassam Saadi'nin evine de baskın düzenleyerek, gözaltına aldığı duyuruldu.

Daha önce İsrail tarafından üç kez gözaltına alınan 62 yaşındaki Saadi, İsrail hapishanesinde toplam 15 yıl kalmıştı.

Saadi'nin İslami Cihad'ın askeri kanadına mensup iki oğlu da, 2002'de ikinci intifada sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülmüştü.

Filistin Sağlık Bakanlığı: 30'dan fazla Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cenin ve yakın köylere düzenlediği operasyonlarda 30'dan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.