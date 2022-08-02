Uganda'da Kızılhaç, ülkenin doğusundaki 2 bölgede 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Bugün Mbale ilçesindeki Nabiyonga nehrinden 11 ceset ve Kapchorwa ilçesinde 3 ceset daha bulundu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaştı" ifadesini kullanıldı.

"1152 ev selden etkilendi"

Uganda Yardım, Afet ve Mülteciler Bakanı Esther Anyakun Davinia, ülkenin doğusundaki Mbale ve Kapchorwa bölgelerinde sel ve heyelanda 10 kişinin öldüğünü, 12 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Davinia, vadilerde kalan ve heyelana eğilimli bölgelerde yaşayan kişilerin evlerini terk etmesini istemişti.

Kızılhaç Sözcüsü Ritah Nakasita da iki bölgede 1152 evin selden etkilendiğini, ailelerin okul ve devlet binalarında konaklamaya başladığını açıklamıştı.

Yerel sakinlerden Maasa Swaibu ise araçta seyahat eden iki kişinin sel ile Nabuyonga Nehri'ne sürüklendiğini aktarmıştı.