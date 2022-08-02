İran Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanı Muhammed Hüseyin Nami, İran’ın resmi ajansı İRNA’ya yaptığı açıklamada, kayıp olan 7 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

Son bir haftada yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya yükseldiğini dile getiren Nami, 16 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Selde 20 bin konut hasar gördü

Ülkede 24 eyaletin sel ve yağmurdan etkilendiğini kaydeden Nami, selde en fazla can kaybının Tahran eyaletinde yaşandığını, onu Kirman, Yezd, Mazenderan, Merkezi, Sistan-Balucistan ve Loristan eyaletlerinin izlediğini aktardı.

Nami, sel nedeniyle 20 bin konutun hasar gördüğünü, bunlardan 13 bininin onarılabileceğini, 7 bininin ise yeniden imar edilmesi gerektiğini söyledi.

"Nehir ve kanal kıyılarından uzak durun" uyarısı

İran resmi makamları, selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra selzedelere yardım çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

Yetkililer, yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.

Son olarak İran Kriz Yönetimi Teşkilatı Yeniden Yapılanma ve Rehabilitasyon Teknik ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı Nejat Cihani, İran’ın resmi ajansı İRNA’ya yaptığı açıklamada yaşanan sellerde 6'sı Iraklı olmak üzere 69 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.