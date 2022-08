ABD, Afganistan'da El Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi.

Biden: Adalet yerini buldu

ABD Başkanı Joe Biden, El Kaide lideri Zevahiri'nin 31 Temmuz Pazar günü yerel saat ile 06.18'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de öldürüldüğünü açıkladı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

"El Kaide lideri Eymen el Zevahiri talimatım üzerine düzenlenen operasyonda öldürüldü. ABD'yi tehdit ediyordu. 11 Eylül terör saldırılarının planlayıcısıydı. Adalet yerini buldu."

Biden, Zevahiri'nin bulunduğu binaya insansız hava aracından 2 adet Hellfire füzesi fırlatıldığını söyledi.

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği operasyonda El Kaide lideri Eymen Zevahiri İHA ile öldürüldü. Detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı.https://t.co/ebVrxncBcr pic.twitter.com/otcLyupJt3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2022

"Operasyonda sivil can kaybı yaşanmadı"

Beyaz Saray kaynakları operasyonun detayları hakkında bilgi verdi.

Zevahiri'nin öldüğünün farklı kaynaklardan doğrulandığı ifade edildi, sivil can kaybının yaşanmadığı operasyonda ABD askerinin sahada bulunmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Biden'ın, ulusal güvenlik ekibiyle birlikte Beyaz Saray'da her an bilgilendirildiği ve sivil can kaybına dikkat edilmesini istediği vurgulandı.

Biden yönetimi Taliban'ın, Zevahiri'nin Kabil'deki varlığından haberdar olduğunu da belirtti.

Zevahiri'ye yönelik operasyonu "bir başarı" olarak niteleyen Biden, ABD istihbarat birimlerine de bu konudaki "olağanüstü ısrarları ve becerileri" dolayısıyla teşekkür etti.

Usame Bin Ladin öldürüldükten sonra örgütün başına geçmişti

Terörist Usame Bin Ladin ABD operasyonu ile 2011 yılında öldürüldükten sonra örgütün başına geçen Zevahiri 11 Eylül terör saldırılarının sorumlusu olarak biliniyordu.

ABD, tarihinin en uzun savaşı olan Afganistan Savaşı'nı 2021 yılının Ağustos ayında sonlandırarak ülkeden çekilmişti.