Peru Sağlık Bakanlığı, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığını ve ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu öğrenildi.

Brezilya'nın ardından ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu

Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu aktarılmıştı.