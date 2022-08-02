Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 03:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Guterres, Hiroşima kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek
[Fotograf: Reuters]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 4 Ağustos’ta Japonya’yı ziyaret edecek. Guterres, Hiroşima’daki atom bombası kurbanları için düzenlenecek anma törenine katılacak.
BM Genel Sekreteri Guterres, her yıl 6 Ağustos'ta Hiroşima'da düzenlenen anma törenine katılmak üzere perşembe günü Japonya’ya gidecek.
Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres’in, Hiroşima’daki törende atom bombası kurbanları ve dünya barışı için dua etmeyi amaçladığı, ayrıca dünya liderlerine nükleer silah stoklarını acilen ortadan kaldırma çağrısını yineleyeceği aktarıldı.
Ziyareti sırasında Genel Sekreterin, Japon üst düzey yetkililerin yanı sıra Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombalarından hayatta kalan bir grup kurbanla ve nükleer silahsızlanma konusunda uluslararası girişimlere öncülük eden genç aktivistlerle bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Japonya Antonio Guterres
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