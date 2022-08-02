Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 04:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD ve İsrail'den Kızıldeniz'de ortak tatbikat
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İsrail ile ABD'nin Kızıldeniz'de eğitim tatbikatlarına başladığı duyuruldu.
Açıklama İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapıldı.
İsrail ve ABD donanmalarının ortak tatbikatının dün başladığı aktarıldı.
İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre ise tatbikat 4 gün sürecek.
Haberde, "Son yıllarda Kızıldeniz'de hareketliliği giderek artan İran'a bir mesaj anlamına geldiği" ifade edildi.
Etiketler: ABD İsrail Tatbikat Haberleri
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