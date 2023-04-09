Parçalı Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2023 03:13

İsrail'de polisin tavsiyesine Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan tepki

İsrail polisinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Aksa'ya baskınlarının durdurulması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise polisin bu görüşüne tepki gösterdi.

İsrail'de polisin tavsiyesine Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, polis, Pesah (Hamursuz) Bayramı'nın ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle durum değerlendirmesi yaptı.

Polis, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, ramazanın son 10 gününde fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarının durdurulması yönünde görüş bildirdi.

Kolluk kuvvetlerinden de sorumlu olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise polisin bu görüşüne tepki gösterdi. Ben-Gvir, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarının engellenmesinin teröre teslim olmak anlamına geleceğini belirtti ve Mescid-i Aksa'nın ramazanın son 10 gününde Yahudi yerleşimcilere kapatılmaması çağrısında bulundu.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

Öte yandan, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yoğun İsrail polisi varlığı dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'nın kapılarında konuşlanan İsrail polisi, teravih namazının son rekatlarında gelenlerin Aksa'ya girişini engelledi, içerdekilerin çıkmasına izin verdi.

Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi ve Filistinli gençler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Filistinliler 'baskın' olasılığına karşı Kıble Mescidi'nin kapılarını kilitledi
Filistinliler 'baskın' olasılığına karşı Kıble Mescidi'nin kapılarını kilitledi

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin Devleti İsrail Mescid-i Aksa Yahudi Yerleşimi
Sıradaki Haber
Real Madrid evinde Villarreal'e yenildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:08
Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 77 adrese baskın yapıldı
08:01
İsrail polisi, Filistinli gençlerin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
07:41
Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
07:01
Ankara'da 500 araçla 'Kudüs'e Destek Konvoyu' düzenlendi
06:53
Fatih'te park halindeki İETT otobüsü yandı
05:18
İsrail ordusu Suriye'yi vurdu
Meteoroloji'den 15 kente 'sarı' uyarı: Toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji'den 15 kente 'sarı' uyarı: Toz taşınımı bekleniyor
FOTO FOKUS
Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda ilk sürüşünü yaptı
Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda ilk sürüşünü yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ