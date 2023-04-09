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Dünya
TRT Haber 09.04.2023 00:10

Filistinliler 'baskın' olasılığına karşı Kıble Mescidi'nin kapılarını kilitledi

Fanatik Yahudiler sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısında bulundu. İsrail polisi baskın olasılığına karşı bölgeye çıkan bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Filistinliler ise gece boyunca Mescid-i Aksa'dan ayrılmama çağrısı yapıyor.

Filistinliler 'baskın' olasılığına karşı Kıble Mescidi'nin kapılarını kilitledi

Fanatik Yahudiler, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısında bulundu.

İsrail polisi, baskın ihtimaline karşı Mescid-i Aksa'ya çıkan bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Batı Şeria'dan İsrail'e geçişler de İsrail tarafından kısıtlandı.

Filistinliler gece Mescid-i Aksa'dan ayrılmama çağrısı yapıyor.

Baskın çağrılarına rağmen 30 bin kişi Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı.

Cemaat, Kıble Mescidi'nin kapılarını kilitledi, İsrail polisi ise içeridekilerin çıkmaması halinde müdahale edecekleri uyarısında bulundu. 

On binlerce Müslüman teravih namazını Mescid-i Aksa'nın avlusunda kıldı
On binlerce Müslüman teravih namazını Mescid-i Aksa'nın avlusunda kıldı

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Batı Şeria İsrail Kudüs Mescid-i Aksa
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