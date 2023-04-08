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Dünya
AA 08.04.2023 21:56

Suudi Arabistan ve İranlı yetkililer, büyükelçiliklerin açılmasıyla ilgili ayrıntıları görüştü

Suudi Arabistan ve İranlı yetkililer, Tahran'da iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılmasıyla ilgili teknik ayrıntıları ele aldı.

Suudi Arabistan ve İranlı yetkililer, büyükelçiliklerin açılmasıyla ilgili ayrıntıları görüştü
[Getty]

Nasır bin Avad Al Ganum başkanlığındaki Suudi Arabistan teknik heyeti, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İki ülke dışişleri bakanlarının 6 Nisan'da anlaşmaya vardığı toplantının devamı niteliğinde olan görüşmede "Suudi Arabistan, İran ve Çin'in ortak üçlü anlaşmasının uygulanması" ele alındı.

Al Ganum, İran Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Başkanı Büyükelçi Mehdi Honerdust'a sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür etti. Honerdust​​​​​​, ülkesinin Suudi Arabistan ekibinin görevini kolaylaştırmak için tüm kolaylıkları ve desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

İran ve Suudi Arabistan büyükelçilerin açılması kararı almıştı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

İki ülke tarafından imzalanan ortak bildiride, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.

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